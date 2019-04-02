Магадан, 2 апреля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Предоставляемые Москве данные о качестве питьевой воды в Магаданской области вряд ли соответствуют реальности. Такое мнение высказал глава региона Сергей Носов, комментируя статистику по этому показателю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

GBTA Крытый колодец с воротом

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Губернатора удивило, что в регионе 98,5% воды оценивается как надлежащего качества.

«Мы лучшие в стране по состоянию дорог, аварийному жилью и количеству квадратных метров жилья, пригодного для проживания, на душу населения — у нас этот показатель, оказывается, 29 кв. м на каждого человека, — цитирует главу региона газета «Магаданская правда». — Так и с водой. 98,5% — выдающийся показатель. В этих условиях, когда мы говорим, что нам выделили всего лишь 306 млн рублей, нам отвечают, что у нас по сравнению с остальными лучшее положение с качеством питьевой воды. В Верхнем Сеймчане отвратительная вода. Наверное, это и есть полтора из недостающих до ста процентов. Кто-то же подал в Москву, в Росстат эти данные!»

Сергей Носов распорядился уточнить информацию по качеству водопроводной воды, пояснив, что в Сеймчане сначала нужно решить эту проблему, прежде чем строить там бассейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Сеймчан Магаданской области, где проживают 2 064 человека, власти собрались строить стадион за 718 млн рублей. Жителей населённого пункта это возмутило, так как, помимо стадиона, есть другие проблемы — люди 20 лет живут без горячей воды. Проблема её отсутствия решается установкой электронагревателей или врезкой в батареи ради технической воды.

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