Москва, 2 апреля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Правительство России из Резервного фонда выделило 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов на Дальний Восток. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

(сс) Gellinger Cамолет

Дополнительные средства позволят перевезти на Дальний Восток и обратно на льготных условиях не менее 378,5 тыс. пассажиров.

Ранее Медведев заявил, что «просьбы об этом поступали и от губернаторов, и от людей, которые считают такую форму поддержки высокоэффективной».

Документ был одобрен на заседании правительства РФ 28 марта 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 января «Аэрофлот» и его дочерние компании «Россия» и «Аврора» начали продажу билетов на авиаперелеты в областные центры Дальнего Востока и в Калининград по льготному тарифу.

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