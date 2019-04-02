Минск, 2 апреля, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Международная обстановка и требования времени ставят перед Белоруссией и Россией стратегическую задачу по дальнейшему укреплению Союзного государства с учётом национальных приоритетов и принципов равноправия. Об этом говорится в поздравлении, направленном президентом Белоруссии Александром Лукашенко российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня единения народов Белоруссии и России.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

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«Договор о создании Союзного государства объединяет самых близких партнёров и добрых соседей на постсоветском пространстве. Именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции», — приводит пресс-служба главы государства текст поздравления.

Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.

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Добавим, что поздравления с Днём единения Белоруссии и России белорусский лидер также адресовал гражданам РФ, пожелав, чтобы в «братском союзе» всегда царили мир, согласие и взаимное доверие.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года.