Вашингтон, 2 апреля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Угроза президента США Дональда Трампа закрыть южную границу предназначена для давления на всех в вопросе нелегальной миграции, заявил старший советник Белого дома Джаред Кушнер 1 апреля в интервью Fox News. То есть дело касается не только пограничного государства, но и оппозиции, выступающей против миграционной политики президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, что президент определенно повысил осведомленность об этой проблеме, думаю, что он взвешивает все варианты, — сказал Кушнер, уточнив, что цель стратегии — оказать давление не только на Мексику. — Считаю, что это оказывает давление на всех».

Своим заявлением о границе Кушнер еще больше усилил угрозы Дональда Трампа, сделанные в серии Twitter-сообщений о закрытии границы между США и Мексикой, если Мексика «немедленно» не остановит «всю незаконную иммиграцию».