Вашингтон, 2 апреля, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что принятие закона о медицинском страховании, которое заменит собой ObamaCare, может подождать до следующих выборов главы государства в 2020 году, об этом 2 апреля сообщается на странице Twitter главы Белого дома.

(сс) Fibonacci Blue Против Obamacare

«Все согласны с тем, что ObamaCare не работает. Республиканцы разрабатывают более серьезный законопроект, который будет дешевле и эффективней. Он будет принят после того, как республиканцы победят и в Сенате, и в палате представителей», — отметил Трамп.

Напомним, отмена закона о медицинском страховании, принятого при прежнем президенте США Бараке Обаме и получившего название ObamaCare, была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, однако выполнить его так и не удалось ввиду сопротивления Конгресса США.