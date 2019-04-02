Москва, 2 апреля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В парках Москвы 20 апреля пройдут юбилейные субботники. Первый субботник прошел в городе 100 лет назад — в апреле 1919 года, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Юбилейный субботник пройдет в 30 парках Москвы под девизом «Чи100 в парке». Желающим поучаствовать в мероприятии выдадут весь необходимый инвентарь — фартуки, перчатки, грабли и лопаты.

Также в этот день для участников субботника парки подготовили развлекательную программу: игры, конкурсы, экскурсии и мастер-классы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 по 30 апреля пройдёт месячник по весеннему благоустройству. После зимы в порядок приведут дороги, тротуары, помоют фасады зданий и уберут от мусора дворы.

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