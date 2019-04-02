* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 2 апреля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может вновь восстановить свои силы, сообщает 2 апреля Kurdistan.ru.

Militaryphotos.deviantart.com ВС США. Ирак

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не контролирует территории в Сирии и Ираке, однако это не означает, что оно не может восстановить свои силы», — отметил Столтенберг.

Напомним, в конце декабря 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) однако спящие ячейки террористов периодически проявляют свою активность, нападая на контрольно-пропускные пункты военных.

После победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимость военного присутствия коалиции, возглавляемой США в Ираке, потеряло смысл, однако заявления НАТО говорят о стремлении оставить в стране свой военный контингент.