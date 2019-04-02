Париж, 2 апреля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Пятёрку самых высокооплачивыемых футболистов мира назвал французский журнал France Football. Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, который получает €130 млн в год.

Quora.com Лионель Месси

Вторым стал форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (€113 млн). Замкнул тройку нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар (€91,5 млн).

Далее идёт полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, доход которого составил €44 млн. Замкнул пятёрку нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл (€40,2 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире возглавил наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

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