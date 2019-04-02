Москва, 2 апреля, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Представители Роспотребнадзора и бизнес-сообщества подготовили проект новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по общественному питанию (СанПиН). Об этом 2 апреля сообщается на сайте надзорного ведомства.

Генри Маурер. Кафе

Стороны, принимающие участие в разработке санитарных правил, приняли решение разбить их на две части: обязательные для выполнения и методические рекомендации для предпринимателей в целях обеспечения выработки безопасной и качественной продукции. Так, в новые санитарные правила вошли современные требования к технологии производства, используемому сырью и оборудованию.

«В методические рекомендации вошли вопросы, связанные с организацией технологических процессов приготовления безопасной продукции, обработкой помещений и инвентаря, а также требования к условиям для соблюдения личной гигиены персонала», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее Народный фронт заявил, что будет следить за соблюдением нового СанПиН после его принятия. На особом контроле организации — качество питания школьников и организация его закупок.

Напомним, что в последний раз поправки в СанПиН вносились 10 июня 2016 года.

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