Киев, 2 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. На Украине продолжают подводить итоги выборов президента страны. На утро 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 97,77% протоколов. При этом к полуночи было подсчитано 97% протоколов. Полностью все протоколы подсчитаны только в Полтавской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

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Зеленский сохранил первенство после обработки 95% голосов

Согласно предварительным результатам, значительных изменений в расстановке сил не произошло. Лидерство по-прежнему сохраняет актёр и шоумен Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 30,26% (это почти 5,6 млн человек). Действующему президенту Украины Петру Порошенко будущее страны доверили 15,92% (свыше 2,9 млн избирателей).

На третьем месте в президентской гонке лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13,38%. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набрал 11,66% голосов избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине состоялись выборы президента страны. ЦИК уже заявила о том, что 21 апреля будет проведён второй тур голосования, так как для победы ни один кандидат не смог заручиться поддержкой достаточного количества избирателей. Борьбу за высший руководящий пост страны продолжат шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко.