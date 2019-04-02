Париж, 2 апреля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Пятёрку самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире назвал французский журнал France Football. Возглавил рейтинг главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, который получает €41 млн в год.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Вторым стал экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью (€31 млн). Замкнул тройку бывший тренер «Монако» Тьерри Анри (€25,5 млн). При этом основную часть сумм у Моуринью и Анри составили неустойки после увольнения.

Далее идёт главный тренер «Манчестер Сити» Хосе Гвардиола, доход которого составил €24 млн. Замкнул пятёрку рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде (€23,5 млн).

Отмечается, что в эти суммы входят заработные платы, бонусы, спонсорские контракты и другие источники дохода.

Читайте также: Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ