Москва, 2 апреля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. В Москве в мае откроют 20 новых необычных площадок для регистрации брака в самых красивых местах столицы. Торжественную церемонию будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС, сообщается на портале мэра столицы.

Молодожены

Оригинальные площадки для свадеб откроются 4 мая накануне православного праздника Красная горка. В этот праздник обычно играют много свадеб.

Так, пожениться влюбленные пары смогут на Останкинской башне, в «Лужниках», в усадьбе Муравьевых-Апостолов, храме Христа Спасителя, Московском планетарии и в других необычных местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 11 августа 2017 года в Москве был открыт прием заявлений о заключении брака в столичном зоопарке.

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