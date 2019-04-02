Лас-Вегас, США, 2 апреля, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дисквалифицирован пожизненно за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает MMAFighting.

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Отмечается, что всего у Магомедова три проваленных допинг-теста. 10 октября 2018 года его допинг-проба дала положительные результаты на целый ряд запрещённых веществ.

В феврале 2019 года Магомедов отказался пройти тестирование после требования сотрудника допинг-контроля, что стало грубым нарушением политики USADA.

Отметим, что Магомедов в последний раз принимал участие в поединке под эгидой UFC в 2015 году. Всего он провёл три боя, одержав три победы.