Кызыл, 2 апреля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Объём инвестиций по проекту строительства железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино составит около 126,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба «Российских железных дорог».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В соответствии с соглашением, подписанным между ОАО «РЖД» и АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино», железнодорожная компания выступит генеральным подрядчиком строительства. Срок реализации проекта составит 4,5 года.

«Строительство железной дороги позволит начать полноценную разработку месторождения, обладающего уникальными запасами коксующегося угля», — отметили в пресс-службе предприятия.

Новая линия будет однопутной, её протяженность составит 410 километров. Строительство будет осуществляться в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 километров. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.

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