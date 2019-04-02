Макрон назначил трех новых членов правительства
Париж, 2 апреля, 2019, 08:14 — ИА Регнум. С назначением трех новых членов правительства президент Франции Эммануэль Макрон в общей сложности нанял 50 министров для проведения своей политики, сообщает Le Journal du Dimanche.
Глава Франции Эммануэль Макрон заменил трех министров, которым пришлось покинуть правительство из-за участия в избирательных кампаниях.
Официальным представителем правительства Франции вместо Бенжамена Гриво назначена 39-летняя Сибет Ндиай, занимавшая ранее пост советницы президента по работе со СМИ.
Госсекретарем по европейским делам при МИД Франции стала 33-летняя Амели де Моншален, заменившая Натали Луазо, которая возглавит список партии «Вперед, Республика!» на выборах в Европарламент 26 мая 2019 года.
Пост государственного секретаря по цифровым технологиям занял 36-летний Седрик О.
С этой мини-перестановкой правительство Франции осталось в составе 36 членов и обрело идеальное соотношение — 18 мужчин и 18 женщин, включая премьер-министра страны Эдуарда Филиппа.
Издание отмечает, что в общей сложности глава государства уже назначил 50 человек для проведения своей политики через два года после избрания президентом Франции. К сравнению, за свой президентский срок Франсуа Олланд сменил 74 министра, Николя Саркози — 68 министров, а Жак Ширак — 107 министров.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта 2019 года свои посты оставили три высокопоставленных сотрудника правительства Франции.