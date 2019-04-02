Париж, 2 апреля, 2019, 08:14 — ИА Регнум. С назначением трех новых членов правительства президент Франции Эммануэль Макрон в общей сложности нанял 50 министров для проведения своей политики, сообщает Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава Франции Эммануэль Макрон заменил трех министров, которым пришлось покинуть правительство из-за участия в избирательных кампаниях.

Официальным представителем правительства Франции вместо Бенжамена Гриво назначена 39-летняя Сибет Ндиай, занимавшая ранее пост советницы президента по работе со СМИ.

Госсекретарем по европейским делам при МИД Франции стала 33-летняя Амели де Моншален, заменившая Натали Луазо, которая возглавит список партии «Вперед, Республика!» на выборах в Европарламент 26 мая 2019 года.

Пост государственного секретаря по цифровым технологиям занял 36-летний Седрик О.

С этой мини-перестановкой правительство Франции осталось в составе 36 членов и обрело идеальное соотношение — 18 мужчин и 18 женщин, включая премьер-министра страны Эдуарда Филиппа.

Издание отмечает, что в общей сложности глава государства уже назначил 50 человек для проведения своей политики через два года после избрания президентом Франции. К сравнению, за свой президентский срок Франсуа Олланд сменил 74 министра, Николя Саркози — 68 министров, а Жак Ширак — 107 министров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта 2019 года свои посты оставили три высокопоставленных сотрудника правительства Франции.