Иерусалим, 2 апреля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Исследователи социальных сетей проекта «Большие боты» в Израиле обнаружили множество поддельных аккаунтов, создающих позитивный образ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его партии «Ликуд», сообщает 2 апреля Al Jazeera.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Эксперты обнаружили сотни поддельных аккаунтов, которые ведут активную работу в социальных сетях, критикуя противников Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах.

«Один человек может одновременно управлять десятками и даже сотнями учетных записей. Все эти сообщения разжигают ненависть и очерняют конкретных людей», — отмечают авторы проекта.

Напомним, парламентские выборы в Израиле пройдут 9 апреля 2019 года. Действующий премьер-министр страны является фаворитом гонки, однако вплотную с ним идет бывший командующий армией Бени Ганц, поэтому исход голосования пока неизвестен.