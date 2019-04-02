Манила, 2 апреля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены. Такое распоряжение дал президент Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сегодня, 2 апреля, на пресс-конференции заявил пресс-секретарь главы государства Сальвадор Панело.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

Поручение провести проверку и убрать из соглашений все положения, которые наносят вред гражданам страны и ставят государство в невыгодное положение, дано управлению Генерального солиситора, а также секретарю министерства юстиции и всем юридическим департаментам, сообщаетReuters.

Контракты будут проверены на наличие в них положений, противоречащих общественным интересам или государственной политике. В случае наличия таковых, они могут быть признаны недействительными.

При этом количество контрактов, которые подлежат проверке, не уточняется.