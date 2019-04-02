Москва, 2 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. В Москве до 4 апреля будет небольшая облачность и без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

По данным метеослужбы, днем 2 апреля в столице +6 °С…+ 8 °C. В центре Москвы ночью температура опустится до минус трех. Ветер ожидается северный и северо-восточный 3—8 м/c. Уровень атмосферного давления составит 758 мм рт. ст.

3 и 4 апреля температура повысится до +7…+9 градусов.

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