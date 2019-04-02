Киев, 2 апреля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Право назначить того или иного государственного чиновника высокого ранга — это всё, что есть у президента Украины, но права повлиять на решение какого-либо принципиального вопроса у президента нет, 1 апреля заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Свою точку зрения Вадим Рабинович, возглавляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», озвучил, выступая в рамках передачи «Эпицентр украинской политики».

По его мнению, то, что первое лицо украинского государства «может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора», не повлияет на решение каких-либо принципиальных вопросов. Поскольку президент Украины «не может создать коалицию» и у главы государства «ничего нет в парламенте», то придется признать, что «новый президент ничего не решит». Вадим Рабинович утверждает, что единственным результатом станут определённые изменения в элите, поскольку сама «элита захотела изменений».

«Если выбирают Порошенко — мы консервируем тот режим, который был. Если … Зеленского, то … ничего особо мы не меняем, но меняется какая-то элита», — сказал политик, добавив, что «красть будут другие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский политик и парламентарий Вадим Рабинович известен своими пессимистическими оценками достижений действующей администрации Украины. Например, он утверждал, что украинская власть проиграла борьбу с коррупцией.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. 2 апреля в 7:00 обработаны 97,74% протоколов, лидирует по-прежнему Владимир Зеленский с 30,26%, за ним — Пётр Порошенко (15,92%) и Юлия Тимошенко (13,38%). Лидер «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко набрал 11,65%.