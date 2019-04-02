Москва, 2 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Казанский УНИКС одержал победу над московским ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:73.

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Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 20 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 42 очка после 23 матчей. УНИКС идёт на втором месте с 38 очками после 21 игры.

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 73:83 (19:17, 12:24, 23:15, 19:27).

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