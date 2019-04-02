Оренбург, 2 апреля, 2019, 07:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области Федерация профсоюзов региона с мая 2019 года проведёт мониторинг условий труда и соблюдения трудовых прав женщин, работающих на селе. Он коснётся не только сферы АПК, но и других отраслей, например, образования, здравоохранения, культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Действия профсоюзов связаны с тем, что в России для жительниц сёл могут отменить сокращённую 36-часовую рабочую неделю. Вопрос увеличения рабочей недели до 40 часов обсуждается в Минтруде.

Председатель Оренбургской областной организации профсоюза работников АПК РФ Виктор Петров считает, что документ об особых условиях труда (постановление Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе») принят в 1990 году и уже фактически устарел:

«Необходимы изменения в законодательстве, но они ни в коем случае не должны ухудшать права и условия труда работников».

Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что он против отмены сокращённой рабочей недели для жительниц села. Своё мнение он аргументировал тем, что из сёл народ активно уезжает, необходимо продумать такую политику, чтобы привлекать население в сельскую местность. Если отбирать льготы и не предлагать ничего взамен, сёла будут исчезать. За последние годы в сельской местности сократилось поголовье скота. Но люди продолжают заниматься земледелием, птицеводством. Ситуация меняется, нужны коррективы, но не только методом отмены. Необходима какая-то компенсация таких действий, льготы, чтобы предотвратить отток сельских жителей. Чтобы вести домашнее хозяйство в сельском частном доме, женщине нужно дополнительное время.

«В Оренбургской области в сельском хозяйстве работают более 12 тысяч человек, причем практически половина из них — женщины. Хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности очень высока, поскольку подавляющее большинство из них занимаются домашним и подсобным хозяйством, так как средняя заработная плата работников агропромышленного комплекса является одной из самых низких в регионе. Сокращенный рабочий день позволяет женщинам вести собственное хозяйство, выращивать продукты. Это позволяет прокормить семью», — сказал лидер оренбургских профсоюзов.

По данным Оренбургстата, среднемесячная заработная плата в январе 2019 года в Оренбуржье составила 29 873,9 рубля, в сельском хозяйстве работники получали 16 701,3 рубля.

Добавим, сейчас женщины сельской местности трудятся 36 часов в неделю, тогда как все остальные граждане имеют 40-часовую рабочую неделю.