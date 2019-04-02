Москва, 2 апреля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Статья о признании границ Украины прекратила действие вместе с российско-украинским договором о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве. С этим можно поздравить украинское руководство, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Так Пушков отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, выразившего радость в связи с прекращением действия договора. В своем микроблоге Климкин поздравил всех «без дураков и без приколов».

«Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко», — написал Пушков.

Сенатор напомнил также слова ученого Альберта Эйнштейна о том, что «бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля утратил силу договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанный в мае 1997 года. Соглашение было разорвано по инициативе украинской стороны.

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