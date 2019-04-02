* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 2 апреля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Ирака арестовали четырех боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории спорной провинции Киркук, сообщает 2 апреля Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики

Террористы были обнаружены и задержаны в лагерях для временно перемещенных лиц. Как отмечают местные чиновники, бандиты, вероятно, попали сюда после бегства из освобожденной провинции Хавиджа.

Ситуация с безопасностью в провинции Киркук несколько ухудшилась, местные чиновники призывают к укреплению границ на юге и западе региона.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают проявлять активность на территории Ирака, террористы сменили тактику, предпочитая совершать набеги на контрольно-пропускные пункты военных, а также похищать мирных граждан.