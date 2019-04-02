Москва, 2 апреля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 1 апреля закрылись ростом на 2,35%. Покупатели успешно преодолели сопротивление $68,70 и уровень $69 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Трейдеры и инвесторы позитивно оценили сильные статданные из Китая и отчет от Baker hughes, который зафиксировал очередное снижение числа буровых установок в США. Дополнительной поддержкой для нефтяного рынка выступили сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем.

Сегодня, 2 апреля, баррель Brent стоит $69,14. После вчерашнего роста цена может скорректироваться до $68,75. Технически покупателям ничего не мешает восстановить цену до $70,65.

Если скорость повышения котировок сохранится, то уровень будет достигнут 3 апреля днём. На сегодня цель $69,75. Покупателей сейчас сдерживает укрепление доллара на рынке Форекс.

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