Москва, 2 апреля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Очередной государственный кредит в размере до $600 млн получит Белоруссия от России. Такое решение принял российский президент Владимир Путин, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Он уточнил, что средства выделяются Минску на рефинансирование платежей в погашение основного долга по займам, ранее предоставленным российской стороной. В настоящее время Москва и Минск проводят процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

Силуанов также добавил, что до конца апреля Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) может предоставить Белоруссии седьмой транш кредита в размере $200 млн, так как все необходимые условия белорусской стороной выполнены. Средства предназначены для обеспечения сбалансированности бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского минфина Максим Ермолович отмечал, что Минск рассчитывает получить от Москвы $600 млн в кредит. Окончательное решение должно принять российское руководство, уточнял он.

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