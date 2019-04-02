Якутск, 2 апреля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Базирующаяся в Якутии алмазодобывающая компания АЛРОСА через сайт госзакупки заказывает дорогостоящий аудит своей репутации. За эту услугу намерены заплатить 2,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ptukhina Natasha Логотип АЛРОСА

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В техзадании закупки поясняется, что взявшемуся выполнить аудит репутации АЛРОСА подрядчику предстоит в том числе выяснить, как к ней относится население республики. Среди поставленных руководством компании вопросов есть такие: «Насколько население осведомлено о статусе компании «бюджетообразующая», «регионообразующая»?», «Каков уровень понимания населением значимости компании для экономики региона?», «Насколько население осведомлено о доле отчислений АЛРОСА в структуре доходов бюджета республики?».

Руководство АЛРОСА также интересует, воспринимают ли жители республики её как социально и экологически ответственную, а также как ключевого работодателя региона. Подрядчику проведения аудита также предстоит выяснить, каковы основные претензии к компании и каких шагов ждёт от неё общественность.

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Целью исполнителю работ поставлено соотнести реальный и желаемый образ компании и выработать рекомендации по корректировке выявленных разрывов. В АЛРОСА пояснили, что 2,8 млн рублей — это стартовая цена тендера, которая по итогам проведения госзакупки, скорее всего, будет снижена.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года в АЛРОСА произошло два крупнейших за всю историю существования компании ЧП: в августе 2017 года был затоплен рудник «Мир», извлечь из-под земли тогда не смогли восьмерых горняков. Через год через дамбу разрабатываемого компанией Иреляхского месторождения алмазов перелилась вода, были сильно загрязнены три реки Якутии, общественники квалифицировали эту аварию как экологическую катастрофу.

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