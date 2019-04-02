Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 06:52 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Santeri Viinamäki Хоккей

В первом периоде ЦСКА открыл счёт, отличился нападающий Павел Карнаухов. СКА смог отыграться во втором периоде благодаря точному броску нападающего Александра Барабанова.

СКА вырвал победу в овертайме, решающую шайбу забросил нападающий Николай Прохоркин.

Напомним, первые два матча в серии выиграл ЦСКА. Таким образом, СКА сократил отставание в серии. Счёт стал 2:1 в пользу московской команды.

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

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