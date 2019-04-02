Пермь, 2 апреля, 2019, 06:33 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечено сокращение числа призывников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, весной 2019 года в армию из региона отправятся примерно 2,2 тысячи новобранцев.

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Стоит отметить, осенью 2018 года из Прикамья в армию были призваны 3,1 тысячи молодых людей. Таким образом, число призывников уменьшилось почти на треть. По данным СМИ, причина создавшейся ситуации кроется в увеличении числа контрактников. Минобороны намерено и впредь сокращать число солдат срочной службы в войсках, заменяя их военнослужащими по контракту.

Напомним, с 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Весной 2019 года на службу должны быть призваны 135 тысяч новобранцев.