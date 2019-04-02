В РФ занялись доиндексацией пенсий, в Польше сжигают книги: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Президент РФ подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума;
- Глава МВД РФ прибыл с визитом в КНДР;
- Польские католики сожгли книги о Гарри Поттере на костре;
- Из-под обломков извлечены тела жертв авиакатастрофы у Франкфурт-Эгельсбаха;
- Зачинщиков массовых беспорядков в Ингушетии ищет СКР.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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