Якутск, 2 апреля, 2019, 06:30 — ИА Регнум. Спортсмены из Якутии жалуются на то, что перестали получать положенные им выплаты за призовые места. Задержки длятся месяцами, и конкретные сроки выплат не называются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нэксэгэй Мас-рестлинг

О том что министерство спорта перестало платить спортсменам за победы, рассказала многократная чемпионка республики и России, победительница Кубка мира по мас-рестлингу Ирина Севрюк. По её словам, 200 тыс. рублей за победу в чемпионате, проходившем в городе Нальчик, она ждёт уже почти год.

«За последующие места также положены выплаты, но в меньшей сумме, — цитирует Ирину Севрюк «Якутия.инфо». — Кроме меня есть и другие спортсмены из республики, которые также не получили свои призовые за участие в различных соревнованиях. Обычно призовые всем начисляют в конце года, когда все министерства закрывают итоговую финансовую отчётность, поэтому в мае мы не беспокоились. Затем в ноябре в Якутске прошёл чемпионат мира по мас-рестлингу. Там я тоже заняла первое место, за которое была установлена выплата — 500 тысяч рублей. Однако в декабре 2018 года и по сей день никаких выплат нам не поступило».

Читайте также: Дефицит бюджета Якутии увеличили почти на 9 млрд рублей

С просьбой выплатить им заслуженное спортсмены неоднократно обращались к министру спорта Якутии Иннокентию Григорьеву, «но каждый раз звучал расплывчатый ответ в духе: «Ждите и надейтесь». Обращение к начальнику Управления физической культуры и массового спорта Якову Яковлеву также было безрезультатным.

«Для нас эти средства важны, поскольку они нам компенсируют наши расходы на восстановление организма и лечение спортивных травм. Это неизбежная составляющая в профессиональном спорте. Качественная витаминизация и реабилитационные процедуры стоят недешево. От них зависит степень готовности любого спортсмена к следующим состязаниям и его результативность. В конце концов, это наши честно заслуженные потом и кровью призовые деньги», — прокомментировала эту ситуацию Ирина Севрюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта дефицит бюджета Якутии был увеличен на 8,85 млрд рублей, до 10 млрд. Государственный долг региона, по данным министерства финансов, на 1 февраля составляет 50,3 млрд рублей.