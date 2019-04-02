Лондон, 2 апреля, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи. На 83-й минуте «канониры» укрепили преимущество в счёте благодаря голу нападающего Александра Ляказетта.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает третье место в чемпионате Англии, на счету команды 63 очка в 31 матче. «Тоттенхэм» идёт на 14-м месте, имея в активе 35 очков в 32 играх.

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