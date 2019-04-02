Москва, 2 апреля, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал систему современной демократии западного образца и выборов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Уильям Хогарт. Выборы. 1755

"Европа говорит, какая нам разница, какая явка, а какая нам разница, кто проголосует, кто нет. Какая нам разница, что человек только за деньги может баллотироваться. Какая разница, что у человека нет равного доступа к СМИ, а какая нам разница, что использован админресурс. У меня возникает вопрос, что вы называете честными свободными и прозрачными выборами?», — заявил телеведущий.

По его словам, нынешняя западная демократия значительно отстала от тех технологических возможностей, которые принес прогресс. Выборы уже не выявляют вою народа, партии же в современно мире все больше формируются не из соображений принадлежности общим идеологиям, а из соображений общих интересов или ненависти.