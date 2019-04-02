Казань, 2 апреля, 2019, 06:02 — ИА Регнум. В деле о банкротстве АО «КСЗК-Силикон» — оператора амбициозного проекта химической отрасли, участие в котором утянуло на дно банк «Спурт», аффилированный с ним через своего председателя правления, создало неприятности «материнскому» АО — Казанскому заводу синтетического каучука, новый виток. Сразу два кредитора АО, где свыше 48% доли имеет правительство РФ, потребовали привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в размере требований, включенных в реестр требований кредиторов должника. Сумма долгов банкрота на сегодня превышает 4 млрд рублей, но список лиц, подлежащих привлечению к ответственности, заявители не уточнила, ранее аналогичные претензии выставлялись «материнской» компании. Рассмотрение заявлений Арбитражный суд Татарии запланировал на 15 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дно

Напомним, в 2010 году на базе АО «Казанский завод синтетического каучука», где существенную долю имела председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова, было учреждено АО «КЗСК-Силикон». Крупнейшим акционером последнего стало правительство РФ с долей более 48%. Новое АО должно было выступить оператором проекта по созданию производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки. На тот момент аналогов этому проекту в СНГ не было.

Реализовать его должны были на заемные средства, основным займодателем выступал Внешэкономбанк (на сегодня носит название — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»). Из оговоренных 7,8 млрд рублей фактически было выплачено около 3,4 млрд рублей, после чего возникли разногласия по стоимости и транши прекратились. Это привело к появлению задолженности перед подрядчиками, и один из них обратился в суд с иском о банкротстве АО «КЗСК-Силикон», которое в итоге было признано банкротом и теперь находится на этапе конкурсного производства.

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В июле 2018 года попытку привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц — АО «КЗСК» — в размере требований, включенных в реестр кредиторов должника, которые на тот момент составляли 4 433 582 252 рублей, сделало ООО «Метар Инжиниринг» (Москва), выступавшее первоначальным истцом по банкротству АО «КЗСК-Силикон». Тогда заявитель обосновал свои претензии тем, что «с февраля 2016 года до начала процедуры банкротства (более года) не предпринимались необходимые действия для восстановления финансирования» и «несмотря на то, что основания для приостановки кредитования отсутствовали, должник не обращался в суд за защитой нарушенного права».

В конце марта 2019 года аналогичные претензии только без указания лиц, которых планируется привлечь, подали два других кредитора — ООО «Торговый дом «Планета» из Набережных Челнов и индивидуальный предприниматель Искандер Нуруллин. Слушания обоих заявлений пройдёт 15 апреля 2019 года.

В середине февраля 2019 года АО «КЗСК-Силикон» продлили срок конкурсного производства до 6 августа 2019 года.

«На дату судебного заседания по рассмотрению отчета, реализация имущества АО «КЗСК-Силикон» не проводилась. Расчеты с кредиторами не производились», — отмечалось в материалах дела.