Атомные ракетоносцы сошлись в подводной дуэли на Камчатке
Вилючинск, Камчатский край, 2 апреля, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Два ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль в рамках учений подводных сил Тихоокеанского флота на полигоне на Камчатке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Сообщается, что экипажи крейсеров отработали приемы по проведению контратаки подводных лодок при применении обеими сторонами гидроакустических средств. Экипаж «Александра Невского» осуществил поиск подлодки условного противника и провел учебную стрельбу. После стрельбы ракетоносец осуществил послезалповое маневрирование.
В свою очередь экипаж «Рязани» провел контратаку и маневр уклонения от торпеды. Подчеркивается, что дуэльная ситуация была смоделирована так, чтобы уравнять шансы обеих подводных лодок на победу.