Вилючинск, Камчатский край, 2 апреля, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Два ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль в рамках учений подводных сил Тихоокеанского флота на полигоне на Камчатке, сообщает пресс-служба ТОФ.

Mil.ru Атомная ракетная подводная лодка «Александр Невский»

Сообщается, что экипажи крейсеров отработали приемы по проведению контратаки подводных лодок при применении обеими сторонами гидроакустических средств. Экипаж «Александра Невского» осуществил поиск подлодки условного противника и провел учебную стрельбу. После стрельбы ракетоносец осуществил послезалповое маневрирование.

В свою очередь экипаж «Рязани» провел контратаку и маневр уклонения от торпеды. Подчеркивается, что дуэльная ситуация была смоделирована так, чтобы уравнять шансы обеих подводных лодок на победу.