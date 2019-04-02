Осло, 2 апреля, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Государственная комиссия по расследованию кораблекрушений Норвегии планирует провести эксперимент и воссоздать ситуацию, произошедшую во время столкновения фрегата «Хельге Инстад» (KNM Helge Ingstad) в ноябре 2018 года, передает телекомпания NRK.no.

Bjoertvedt Фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад»

Сообщается, что таким образом комиссия хочет получить детальную картину произошедшего, а также изучить ситуацию, предшествовавшую столкновению фрегата с танкером. Следственный эксперимент будет проходить в районе нефтяного терминала в районе норвежского города Ойгарден. В эксперименте примут участие танкер Sula и фрегат, похожий на «Хельге Инстад».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября фрегат «Хельге Инстад» столкнулся с танкером Sola в 50 километрах от порта Берген. В результате столкновения корабль потерял управления, после чего его отбуксировали к берегу. Там он накренился на правый борт и затонул. Фрегат был поднят со дна 4 марта 2019 года