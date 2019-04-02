Каракас, 2 апреля, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Новым министром энергетики Боливарианской Республики назначен Игор Гавирия, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро во время выступления, опубликованного Periscope.

Флаг Венесуэлы

Гавирия стал главой венесуэльского минэнерго, а также национальной энергокомпании Corpoelec. Ранее пост занимал Луис Мотту Домингес.

Мадуро добавил, что в свете последних событий с авариями на ГЭС власти решили восстановить министерство науки и технологий. Нужно изучить случившиеся кибер‑ и энергоатаки и «выиграть энергетическую войну». Этим министерством будет руководить Фредди Брито.

Напомним, одно из массовых отключений электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта из-за сбоя работы ГЭС. По версии властей, этот сбой начался с кибератак и явился проявлением электровойны с законной властью.