Новосибирск, 2 апреля, 2019, 05:25 — ИА Регнум. То, что Конституционный суд РФ собирается отказать представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, это очень плохо, считает депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко (КПРФ).

Суд

«Уж лучше бы он принял иск, рассмотрел его и официально на статьях Конституции и законов отказал в удовлетворении этого иска. Суть иска была в том, что никакие законы не могут ухудшать социальное положение (содержание) граждан. Ну что здесь сказать, наша судебная система в меньшей мере защищает права простых граждан, а в большей — права крупного бизнеса и правительства. Судиться с властью всегда сложно, как правило, власть всегда выигрывает. Я это проходил на личном опыте, защищая интересы своих избирателей», — высказал ИА REGNUM своё мнение новосибирский парламентарий.

Напомним, ранее компетентный источник в правительстве сообщил ИА REGNUM, что в ближайшее время Конституционный суд России официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы. После чего вся полнота ответственности за последствия пенсионной реформы ляжет на органы исполнительной власти в центре и регионах.