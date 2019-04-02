Владивосток, 2 апреля, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Общественностью, элитами и экспертным сообществом дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва воспринимается как политическое, а не антикоррупционное. Образ злостного коррупционера в общественном сознании с ним не вяжется, особенно на фоне «заслуг» некоторых иных местных мэров и губернаторов. Элиты гадают, где и с кем Пушкарёв поссорился, а общественность недоумевает, что «даже за убийство просят меньше», прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM предстоящее оглашение приговора по громкому уголовному делу экс-мэра Владивостока политолог Ольга Кишаковская.

Vlc.ru Игорь Пушкарёв

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Эксперт уверена, что каким бы ни был приговор Игорю Пушкарёву — суровым или неожиданно мягким, всё равно у всех останется недоумение и больше вопросов, чем ответов.

«При этом по факту имеем, что Игоря Пушкарёва убрали с политической арены региона, где он имел серьёзное влияние и проявлял способность принимать самостоятельные решения», — считает Ольга Кишаковская.

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Сам Игорь Пушкарёв в своем последнем слове заявил, что уголовное дело в отношении него заведено из-за критики экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Как сообщало ИА REGNUM, о деле Пушкарёва стало известно в июне 2016 года, когда экс-главу Владивостока вместе с директором МУПВ «Дороги Владивостока» Андреем Лушниковым и генеральным директором ООО «Востокцемент» Андреем Пушкарёвым задержали и этапировали в Москву. По версии следствия, его действия при проведении аукционов на покупку строительных материалов нанесли ущерб бюджету в размере 158 млн рублей и привели к долгам в размере более 800 млн рублей.

Оглашение приговора по громкому уголовному делу было назначено на 2 апреля, но по организационным причинам его перенесли на 3 апреля.

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Обвинение запросило для Игоря Пушкарёва 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Андрею Пушкарёву прокуратура просит дать 8 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 млн руб. и лишить права заниматься коммерческой деятельностью. Для Андрея Лушникова обвинение просит 14 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере более 375,6 млн руб., с лишением права заниматься коммерческой деятельностью.