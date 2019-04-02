Новосибирск, 2 апреля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Предполагаемое решение Конституционного суда является в целом предсказуемым с учётом либеральной модели социально-экономической политики, взятой за основу кабинетом министров, сказал политолог Сергей Бирюков, комментируя ИА REGNUM информацию о том, что в ближайшие дни КС РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Система органов исполнительной власти действительно приняла на себя ответственность за результаты пенсионной реформы. Однако в связи с тем, что данные последствия имеют «отложенный» характер и по-настоящему проявятся лишь через несколько лет, подход правительства к реформе и проблемам пенсионного обеспечения россиян остается неизменным», — считает политолог.

Отметим, что после того как Конституционный суд РФ откажет представителям парламентской оппозиции, вся полнота ответственности за последствия пенсионной реформы будет возложена на органы исполнительной власти в центре и регионах России.