Нижний Новгород, 2 апреля, 2019, 05:06 — ИА Регнум. В Нижегородской области по итогам января-декабря 2018 года численность работников, замещавших должности государственных гражданских служащих в федеральных государственных органах относительно 2017 года увеличилась на 0,3% — до 10 879 человек. И в этом же сегменты наблюдались самые высокие темпы роста зарплат — на 7,4% относительно 2017 года. Нижегородстат обнародовал данные по зарплатам государственных и муниципальных служащих в области за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Слуга». Реж. Вадим Абдрашитов. 1988. СССР Чиновник в персональном авто

По всем сегментам муниципальной и госслужбы за 2018 год уровень средних зарплат в регионе составлял 44 587 рублей (рост на 6,8%). При этом средние зарплаты муниципальных служащих были 40 232 рубля, что относительно итогов 2017 года было на 4,9% больше. Зарплаты региональных госслужащих были на уровне 55 798 рублей, что на 6,4% больше, а у «федеральных» чиновников в регионе зарплаты были на уровне 40 453 рублей, что на 7,4% больше, чем в 2017 году. Для справки: средняя зарплата по области за 2018 год в целом по экономике (без субъектов малого предпринимательства) составляла 39 886 рублей.

Примечательно: по данным, что ранее обнародовал Росстат, показатели доходов служащих в Нижегородской области немного отличались от тех, что указал Нижегородстат. Зарплата муниципальных служащих, по данным Ростата, в области была 39 959 рублей, областных госслужащих — 58 912 рубля, а «федеральных» — 39 167 рублей.

В Нижегородской области уровень среднемесячной зарплаты гражданских служащих за 2018 год отдельно в законодательной власти составил 67 188 рублей, что на 5,6% больше, чем годом ранее, в исполнительной власти — 44 303 рубля (прирост на 5,9%), судебной власти и прокуратуре — 35 361 рубль (прирост на 13,9%).

Что касается численности работников, замещавших должности государственных гражданских служащих, то прирост из всех трёх сегментов был лишь среди представителей территориальных органов федеральной власти — на 0,3%, до 10 879 человек при укомплектованности 90,5%. Ещё 4014 человек работали в органах власти региона, здесь количество служащих относительно 2017 года, наоборот, снизилось на 0,9% при укомплектованности 96,5%. Аналогичная ситуация наблюдалась и среди муниципальных служащих — снижение количества на 0,2%, до 7771 человека при укомплектованности 94,5%.

Напомним, по данным Росстата, в 2018 году в Поволжье средние начисленные зарплаты государственных и муниципальных служащих колебались от 34 364 до 50 811 рублей при средней зарплате по экономики округа за тот же период — 36 350 рублей. При этом самая высокая зарплата, если брать по отдельности все регионы ПФО и все сегменты отрасли, была у представителей органов исполнительной власти Оренбургской области — 60 228 рублей, а самая низкая у муниципальных служащих Чувашии — 25 105 рублей.

В целом по итогам 2018 года в Поволжье насчитывалось более 162,8 тыс. государственных и муниципальных служащих.

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