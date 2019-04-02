Вашингтон, 2 апреля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Авиакорпорация Boeing пообещала выпустить обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX «в ближайшие недели», сообщает агентство Reuters.

pjs2005 Самолёт Boeing 737 MAX 8

Сообщается, что Boeing намерен выпустить обновление позднее, чем ранее обещало Федеральному управлению авиации США. Предполагается, что компания сначала изучит все требования по сертификации американского авиарегулятора, а затем уже и передаст пакет обновлений для ПО федеральному агентству.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля сенатор от Демократической партии США Чак Шумер потребовал отстранить Boeing от работы в комитете, который занимается регулированием вопросов в авиасфере, до окончания расследования в адрес корпорации.