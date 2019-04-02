Вашингтон, 2 апреля, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Лидер Демократической партии США в сенате Чак Шумер потребовал от Федерального авиационного управления (ФАУ) отстранить авиакорпорацию Boeing от деятельности комитета, регулирующего вопросы авиационной сферы, сообщает газета The New York Post.

Rob Bulmahn Эмблема Boeing

По словам Шумера, участие авиакорпорации, в адрес которой проводится расследование, в федеральном комитете по регулированию норм в авиационной сфере является абсурдным. В связи с этим сенатор предложил приостановить деятельность корпорации Boeing до окончания официального расследования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАУ приостановило полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX после двух катастроф с участием этого самолета, произошедших за последние полгода. Речь идет о крушениях 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.