В Сенате потребовали отстранить Boeing от работы авиарегулятора в США
Вашингтон, 2 апреля, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Лидер Демократической партии США в сенате Чак Шумер потребовал от Федерального авиационного управления (ФАУ) отстранить авиакорпорацию Boeing от деятельности комитета, регулирующего вопросы авиационной сферы, сообщает газета The New York Post.
По словам Шумера, участие авиакорпорации, в адрес которой проводится расследование, в федеральном комитете по регулированию норм в авиационной сфере является абсурдным. В связи с этим сенатор предложил приостановить деятельность корпорации Boeing до окончания официального расследования.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАУ приостановило полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX после двух катастроф с участием этого самолета, произошедших за последние полгода. Речь идет о крушениях 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.