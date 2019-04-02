Вашингтон, 2 апреля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. США подтверждают свою приверженность защите Тайваня от «провокаций со стороны Китая», заявил помощник американского президента по делам нацбезопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

NASA Тайвань. Снимок из космоса

«Китайские военные провокации не смогут завоевать сердца и умы в Тайване, но укрепят решимость людей защищать демократические ценности. Наша приверженность закону об отношениях с Тайванем очевидна», — заявил он.

Напомним, закон об отношениях с Тайванем является государственным актом США, подтверждающим поддержку Тайваня. Согласно этому закону Соединенные Штаты обязуются обеспечивать безопасность Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта тайваньский МИД опубликовал гневное сообщение, в котором говорилось о появлении двух самолетов китайских ВВС в Тайваньском проливе. В сообщении отмечается, что ВВС Тайваня пришлось поднять в воздух свой истребитель.