Пхеньян, 2 апреля, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в северокорейскую столицу Пхеньян, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Archive.government.ru Владимир Колокольцев

В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля. Причины визита Колокольцева в Северную Корею не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта эксперты предположили, что Пхеньян готовит визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву. Отмечалось, что руководитель комиссии государственных дел КНДР Ким Чхан Сон посещал Москву и Владивосток. Эти города эксперты считают наиболее вероятными для посещения лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.