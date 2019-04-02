Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 2 апреля, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Хабаровского края.

Пожар

Сообщается, что пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома на проспекте Победы. В квартире на третьем этаже горели домашние вещи, огнем было охвачено 12 кв. м. Пожар был ликвидирован, однако после пожара были обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни и пострадавшая женщина. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта при пожаре в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде погибли пять человек. Сообщается, что в доме загорелась одна из квартир. В результате пожара пострадали девять человек, пятеро из них погибли. Пострадавшие были госпитализированы.