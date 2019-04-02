Киев, 2 апреля, 2019, 03:36 — ИА Регнум. В случае избрания президентом Украины Владимира Зеленского ему не удастся создать коалицию в Верховной раде и решить принципиальные вопросы, заявил депутат Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь»), передает NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и СНБО. Это всё непринципиальные вопросы», — заявил Рабинович.

Депутат подчеркнул, что Зеленский в качестве президента «ничего не решит», а поскольку «у него ничего нет в парламенте», то и коалицию ему не собрать. При Зеленском «красть начнут другие», при Петре Порошенко, если он останется президентом, изменений ждать не стоит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский лидирует по числу голосов в первом туре. После подсчета 95% стало известно, что за него проголосовали 30,22% избирателей, а за Порошенко — 15,93%. Явка составила 63,48%.