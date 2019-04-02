Омск, 2 апреля, 2019, 03:27 — ИА Регнум. В Омской области с 1 апреля 2019 года стартовала реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Магнит» — начал работу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

В целом, по данным облправительства, «работа по вывозу мусора ведётся в плановом режиме».

Неутилизируемые фракции отходов планируют размещать на полигонах в Тарском (мощностью до 150 тыс. т/год), Таврическом (до 100 тыс. т/год) и Называевском (до 15 тыс. т/год) районах. К 2022 году доля обработанных отходов должна составить 91,4%, утилизированных — 89%, доля размещаемых отходов — 11%.

«Основная масса отходов смешанная. Наша задача — разделить их и определить, сколько отходов производит население и юридические лица. Соответственно, это поможет нам пересмотреть нормативы для населения, что повлечёт за собой снижение тарифа в дальнейшем», — прокомментировал руководитель ООО «Магнит» Сергей Шевченко.

Для того, чтобы определить, какой мусор везётся, построено два мусоросортировочных комплекса. Полезные фракции планируют направлять на дальнейшую переработку.

В настоящее время регоператор заключает контракты на оказание услуг с юрлицами.

Услуги по транспортированию ТКО в Омской области оказывает ЗАО «Экос». Заключены договоры субподряда с местными перевозчиками.

Единый тариф для регионального оператора утвердили 20 марта 2019 года на заседании правления Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области. Для жителей Омска установлена единая плата в размере 133,21 рубля с каждого прописанного человека для благоустроенных и неблагоустроенных домов. Что касается муниципальных районов Омской области, плата за одного проживающего в благоустроенных многоквартирных и жилых домах — 132,26 рубля, на одного проживающего в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах — 116,21 рубля.

Уточняется, что на услугу по обращению с ТКО распространяются меры соцподдержки и субсидии.

На обустройство контейнерных площадок в Омске и в районах из регионального бюджета выделено 300 млн рублей.

«Минприроды должно чётко отслеживать этот процесс, чтобы там, где услуга не предоставляется, региональный оператор не вздумал брать деньги с населения. Если, где-то услуга не будет оказываться, то есть мусор не будет вывозиться никаким образом: ни помешочно, ни из контейнеров, то чтобы никакие счета людям не выставлялись. Это должно соблюдаться неукоснительно», — подчеркнул губернатор Омской области Александ Бурков.

Областные власти напомнили, что в рамках нацпроекта «Экология» по региональному проекту «Чистая страна» до 2024 года планируется рекультивировать семь несанкционированных свалок площадью 270 га в городах Омской области. В их число входят четыре крупнейшие свалки Омска, которые эксплуатируются с 50-х годов прошлого века. На эти цели планируют направить более 1 млрд рублей, в том числе 967 млн рублей из федерального бюджета, 157,4 млн — из областного.

Кроме того, в Омской области планируют построить два крупных мусоросортировочных комплекса (в Омске и в Тарском районе) и девять межмуниципальных мусороперегрузочных станций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России «мусорная реформа» стартовала 1 января 2019 года. Однако по разным причинам это произошло не во всех регионах. С 1 апреля 2019 года «мусорная реформа» также стартовала в Бурятии.

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