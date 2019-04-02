Вашингтон, 2 апреля, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен потребовала ускорить развертывание дополнительных сил миграционной полиции на южной границе страны, передает телеканал CNN.

U.S. Army Национальные гвардейцы на мексиканской границе

Сообщается, что для усиления пограничного контроля на границе будет выделено 750 офицеров. Эти меры министерство приняло в связи с наплывом мигрантов, которые направляются в США через территорию Мексики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта президент США Дональд Трамп пообещал перекрыть границу с Мексикой, если мексиканские власти не остановят поток мигрантов из Центральной Америки. По его словам, в случае бездействия властей Мексики, Трамп распорядится полностью или частично закрыть границу.