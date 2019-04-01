Пекин, 2 апреля, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Известные мировые производители потребительской продукции вроде Apple, Louis Vuitton и Gucci сообщили о решении снизить розничные цены на свою продукцию в Китае в связи со снижением ставки НДС, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Martin Abegglen Made in China

Как стало известно, с 1 апреля Китай начал снижение ставки НДС в целом ряде отраслей и сфер промышленности. В интернет-магазине компании Apple уже на 500 юаней ($74,6) снижены цены на флагманские телефоны этого производителя включая iPhone XS and iPhone XS MAX. Телефоны попроще подешевели на 300 юаней. Новейшая продукция компании также подпадет под снижение цен.

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Компании Louis Vuitton и Gucci, занимающиеся производством и продажей модной одежды, также сообщили, что их продукция подешевеет на 3%. Автопроизводители Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lincoln и Volvo уже снизили рекомендованное розничные цены на свои автомобили примерно на 80 тыс. юаней (в зависимости от марки).

Напомним, что в рамках масштабной реформы экономики страны в сторону снижения цен, власти Китая провели масштабное понижение ставки НДС в производственном и промышленном секторе экономики с 16 до 13%. В потребительском, транспортном секаторе и прочих сферах НДС был снижен с 10 до 9%.

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