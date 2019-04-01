Вашингтон, 2 апреля, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Монстром стал российский истребитель МиГ-29 после модернизации, пишет National Interest.

Mil.ru Истребители-бомбардировщики МиГ-29

По мнению американских экспертов, учения на полигоне Ашулук (Астраханская область) показали, что МиГ-29СМТ показал себя как воздушный «монстр».

Отмечается, что после модернизации российский самолет может применять противокорабельные ракеты Х-29, Х-31 и Х-25, а также расширенный набор ракет класса «воздух — земля» — обновления по большей части расширили его возможности уничтожения объектов на земле.

Самолеты получили инструменты для электронных контрмер, новую антенную решетку для обнаружения наземных целей, обновления коснулись бортовых приборов.

Напомним, в учениях, которые прошли на Ашулуке в конце марта 2019 г., приняли участие МиГ-29СМТ, а также Ту-22М3, Су-35С, Су-34, Су-24М, Су-25СМ. Были проведены стрельбы из авиационных пушек по наземным целям, ракетные пуски, бомбометание.

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